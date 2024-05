Fa acquisti con una carta di credito smarrita: denunciato

Denunciata per truffa una persona dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato.

I militari hanno infatti identificato un individuo che avrebbe eseguito degli acquisti in alcuni esercizi pubblici, pagando con una carta di credito denunciata come smarrita dal legittimo proprietario alcuni giorni prima.

A conclusione degli accertamenti svolti dai Carabinieri - che hanno analizzato fotogramma per fotogramma i filmati dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi pubblici del Comprensorio del Cuoio, dove risultava essere stata utilizzata la card - è stato possibile risalire ad un soggetto, per il quale è scattata la denuncia

all’autorità giudiziaria. .