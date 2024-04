Trova una carta di credito smarrita e la utilizza per le sue spese: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà una persona per indebito utilizzo di carte di credito. Le indagini, condotte dai militari attraverso accertamenti bancari e la visione dei sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali in cui la carta di credito era stata utilizzata, hanno permesso di individuare un soggetto che avrebbe utilizzato il mezzo di pagamento elettronico smarrito, alcuni giorni prima, da un cittadino.

La persona denunciata avrebbe fatto spese per un importo di circa 141 euro. L’eventuale responsabilità della persona denunciata dovrà essere vagliata, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.