'Io rispetto il ciclista': a Capannoli cartelli per garantire la sicurezza di chi viaggia in bici

Cartelli in difesa di chi viaggia affidandosi alla mobilità dolce a due ruote. Il Comune di Capannoli ha aderito alla campagna di sensibilizzazione della sicurezza sulla strada ideata dall’associazione 'Io rispetto il ciclista' fondata da Paola Gianotti, Marco Cavorso e Maurizio Fondriest.

La campagna nasce per sensibilizzare gli automobilisti ad una guida sicura e soprattutto per un sorpasso ad un minimo di un metro e mezzo di distanza dell’automobilista rispetto al ciclista attraverso l’installazione di cartelli di avviso lungo le strade.



Così sulle strade del territorio comunale di Capannoli maggiormente transitate dai ciclisti sono stati installati appositi cartelli stradali che invitano gli automobilisti a fare attenzione.



“Una nuova iniziativa del Comune che guarda alla sicurezza stradale e che pone l’attenzione sulla mobilità ciclabile, in un momento in cui è in fase di avvio la realizzazione del nuovo tratto della pista ciclabile” spiega l’assessore allo Sport Marco Cecconi.



Info sulla campagna di sicurezza su www.iorispettoilcilista.it