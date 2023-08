Il nuovo cartello stradale appena installato in via XX Settembre è ben visibile, indica il limite di velocità a 30 Km/h e, grazie ad un avviso luminoso, invita a rallentare quando tale limite viene superato. Anche a seguito di alcune segnalazioni arrivate dai residenti della zona, l’amministrazione comunale di Calci ha deciso di sperimentare questa soluzione per sensibilizzare gli automobilisti al rispetto del limite di velocità in questa particolare strada del centro del paese.

Via XX Settembre è una strada di scorrimento che, data la sua conformazione storica, spiega l'amministrazione, non può materialmente veder realizzati marciapiedi continui ed in sicurezza, in più vi si affacciano numerose abitazioni ed alcune attività commerciali. Ecco quindi l’investimento, di circa 4mila euro, effettuato attingendo ai fondi dedicati alla sicurezza stradale provenienti dalle sanzioni al Codice della Strada e pertanto a destinazione vincolata.

"Abbiamo deciso di sperimentare questa soluzione per via XX Settembre perché ci erano arrivate alcune segnalazioni e perché, in termini di viabilità, si tratta di uno dei percorsi più trafficati sebbene in pieno centro abitato - spiega il sindaco Massimiliano Ghimenti - purtroppo il Codice della Strada limita molto le tipologie di interventi dissuasori possibili per le strade di scorrimento come questa, cosicché questo cartello, a norma del Codice, è una risposta concreta alle segnalazioni pervenute. La spesa per tali accorgimenti non è irrisoria ma se questa sperimentazione darà buoni frutti, come ci auguriamo, avremo la possibilità di replicare l’intervento in altre zone del territorio, attingendo ancora dai fondi che discendono dalle sanzioni al Codice della Strada e quindi senza togliere un euro ad altri servizi o investimenti essenziali".

"Sono soldi investiti in sicurezza, quindi reputiamo necessario stanziarli - commenta ancora il primo cittadino - anche se in alcuni casi basterebbe da parte di tutti il rispetto delle norme o anche il semplice buonsenso per eliminare ogni possibile rischio. Ad ogni modo il Comune fa la sua parte e poi ci sono le forze dell’ordine tutte, che hanno il compito di vigilare e reprimere nel caso in cui c’è chi, col proprio comportamento al volante, mette in pericolo se stesso e gli altri".

Restando in tema di sicurezza stradale, sempre in questi giorni ha fatto il suo debutto anche la nuova viabilità 'Zona 30' in via Ettore Tozzini e via Vittime delle Foibe a La Gabella, dove è stata realizzata una nuova gestione del transito e sono stati meglio distribuiti gli spazi per la sosta. Prossimamente in questa zona sarà sperimentata un'altra soluzione per meglio sensibilizzare i fruitori della strada: un segnalatore luminoso a potenziamento del segnale di limite a 30 Km/h nel tratto di scorrimento.