Vandalizzato un cartello stradale ad Asciano Pisano

"La sicurezza stradale, strettamente legata a quella personale, passa anche dal decoro. Questo cartello su via dei Condotti in direzione Asciano è stato vandalizzato e domani ne sarà installato uno nuovo da Geste: questa 'buona' azione avrà un costo per la collettività, per tutti noi". E' quanto denuncia su Facebook il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio dopo la scritta apparsa su un cartello stradale.

"Ricordo, infine, l'ultimo investimento di un anno e mezzo fa sulla segnaletica di località in tutto il Comune di San Giuliano Terme, 38 cartelli per un investimento complessivo di circa 15mila euro" conclude Di Maio.