Al via il cartellone 'Marzo delle donne' con la consegna delle mimose alle dipendenti comunali

Si è svolta questa mattina, in Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti, per la giornata dell’8 marzo, la distribuzione della mimosa e l’augurio alle dipendenti del Comune di Pisa. A distribuire la mimosa il sindaco Michele Conti e l’assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alle pari opportunità del Comune, rientra nel cartellone di iniziative 'Marzo delle donne'. A seguire l’assessore Porcaro si è recata a far visita alle detenute e alle dipendenti della casa circondariale Don Bosco. Nel pomeriggio sono seguiti gli altri eventi del cartellone che proseguirà con iniziative per tutto il mese di marzo e fino al 6 aprile (programma completo sul sito web del Comune di Pisa).

"L’obiettivo della giornata - ha dichiarato l’assessore Gabriella Porcaro - che è una giornata di festa e di riflessione, è quella di affermare le pari opportunità: come sappiamo bene le donne che sono venute prima di noi hanno combattuto per l’emancipazione in tutti gli ambiti della vita, ma ancora oggi le pari opportunità non sono affermate in maniera piena. Desidero per questo lavorare insieme a voi per la programmazione di azioni concrete per far sì che si smetta di parlare di questo gap tra generi. La donna ha grandi capacità, talenti, energie, è in grado di coniugare ragione e sentimento. Per questo può affermarsi a pieno portando il proprio contributo nel lavoro, dove invece esiste ancora questa disparità di opportunità. Vi ringrazio per il grande lavoro che svolgete all’interno del Comune e che permette all’Amministrazione Comunale di essere vicina al cittadino".