Le 'Cartoline dal Futuro' del Comune di Pisa con il progetto della nuova Tramvia

Inaugurata stamani, sabato 11 marzo alle ore 11 in Logge dei Banchi, la mostra 'Cartoline dal Futuro. Nuovi cantieri per la città che cambia', organizzata dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo. La mostra illustra le principali opere pubbliche realizzate o in corso d'opera nel periodo 2018 - 2023.

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha illustrato il nuovo progetto della Tramvia: "Questa mostra rappresenta la nostra idea di città del futuro che abbiamo immaginato e iniziato a realizzare in questi cinque anni. Avrete modo di guardare le singole 'Cartoline dal Futuro', dieci tra le più importanti opere che stanno cambiando volto alla città e che sono tutte in corso di completamento. Ma la Pisa del Futuro a cui stiamo lavorando, dovrà essere completata da un sistema di mobilità sostenibile, che privilegi l’intermodalità tra piste ciclabili, Trasporto Pubblico Locale non inquinante, rete ferroviaria, sistema di parcheggi pubblici scambiatori, navigabilità dei corsi d’acqua, in modo da rendere finalmente Pisa una città europea.

"Pochi giorni fa - ha aggiornato - sono stato al Ministero delle Infrastrutture per parlare della Tramvia di Pisa: ho ricevuto rassicurazioni sulla disponibilità economica per il settore, rifinanziato dal Governo con l’ultima legge di bilancio. Nel mese di aprile ci sarà un nuovo bando sul fondo investimenti del Mit a cui siamo pronti a partecipare".

La tramvia a Pisa "è l’anello fondamentale del sistema dei trasporti regionali e nazionali. E' il progetto che completa il disegno di intermodalità al servizio di pendolari, studenti, ricercatori, utenti del più grande ospedale del centro Italia. E' un mezzo green ed efficiente che permetterà a tutti noi di spostarci con facilità e senza inquinare", ha sottolineato il primo cittadino. "Forti di questa analisi condivisa con i tecnici del Ministero - ha concluso - abbiamo potenziato il progetto, aggiungendo al tracciato originale gli altri due rami, uno diretto verso il complesso del Cnr fino al confine con il Comune di San Giuliano, e un altro verso la piazza dei Miracoli e la Stazione di San Rossore".

All’interno dello spazio espositivo sotto le Logge si terranno 5 appuntamenti dal titolo 'Parliamo di futuro', che si svolgeranno ogni mercoledì e venerdì pomeriggio alle ore 18 in Logge dei Banchi:

- Mercoledì 15 marzo, ore 18. 'Pisa capitale della mobilità intermodale'

- Venerdì 17 marzo, ore 18. 'Pisa sharing mobility'

- Mercoledì 22 marzo, ore 18. 'Pisa, opere pubbliche per la città che cambia'

- Venerdì 24 marzo, ore 18. 'Pisa Green'

- Mercoledì 29 marzo, ore 18. 'Pisa 2050' presentazione del catalogo