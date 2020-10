Massa di cartoni abbandonati lungo il Canale Emissario a Calcinaia: multa per una ditta

Abbandono rifiuti in via Livornese, a Fornacette nel Comune di Calcinaia, in corrispondenza dell'argine del Canale Emissario. Ma i responsabili sono stati individuati. Si tratta di una ditta, che sarà chiamata a pagare una salata sanzione amministrativa per aver gettato numerosi scatoloni di cartone nell'area verde. Un danno, quello dell'abbandono, ecologico, contro il decoro, ed anche morale, sulla percezione della volontà e dell'utilità di effettuare correttamente la raccolta dei rifiuti.

I cartoni saranno completamente rimossi nei prossimi giorni a partire dal pomeriggio di mercoledì 14 ottobre. "Ci preme sottolineare - scrive in una nota il Comune - che abbandonare i rifiuti è un vero e proprio reato, per cui raccomandiamo ai nostri concittadini di evitare di lasciare sacchi per le strade e di segnalare alla Polizia Municipale (magari annotandosi la targa del veicolo, qualora sia possibile) eventuali atti deprecabili di questo tipo".