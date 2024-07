"La Leopolda sono le sue associazioni, cerchiamo soluzioni alternative agli spazi gestiti da Patrimonio Pisa"

Le rassicurazioni e la ricostruzione degli incontri con le associazioni che l'amministrazione ha fatto sulla Leopolda, su come resterà "casa delle associazioni" dopo il passaggio alla Patrimonio Pisa, non sono piaciute alla Casa della Città Leopolda. Sono diversi gli aspetti contestati.

"Sapevamo - scrive il cartello in una nota - che l’obiettivo dell’amministrazione sarebbe stato quello di poter dichiarare di aver incontrato le associazioni. Quello che non ci aspettavamo è una ricostruzione così distorta dei fatti. In primo luogo occorre precisare che molte associazioni non hanno partecipato a questi incontri come segno di protesta verso l’atteggiamento assunto dal Comune di Pisa, che ha voluto cancellare con freddi atti burocratici un’esperienza virtuosa nata nel 1994 dall’impegno di numerose associazioni e tantissimi cittadini. Altre realtà hanno partecipato a questi incontri esclusivamente per un senso di rispetto istituzionale o per timore di subire delle ripercussioni negative nello svolgimento di iniziative che richiedono delle autorizzazioni da parte del Comune. Infine, risulta opportuno segnalare che diverse associazioni, quelle maggiormente distanti dagli orientamenti politici del Comune, non sono state invitate".

"Eravamo invece certi che il resoconto del Comune - prosegue la Casa della Leopolda - non avrebbe segnalato come le associazioni presenti abbiano più volte evidenziato il valore sociale assicurato dalla Casa della Città Leopolda e il bisogno di aderire a un progetto collettivo con cui condividere idee, iniziative e percorsi di crescita. La Leopolda non era un sistema di prenotazione di stanze vuote: la sua linfa vitale era alimentata da una struttura di progettazione condivisa, ideata con l’obiettivo di mettere le potenzialità espresse dal tessuto associativo al servizio della collettività. Il tentativo di gettare discredito sull’esperienza della Casa della Città Leopolda assume un carattere grottesco: le associazioni non sono una componente terza, ma rappresentano l’essenza della Casa della Città Leopolda. Sono i protagonisti che definiscono le scelte, compresa quella di respingere la proposta, giudicata puerile, di continuare a farsi carico della struttura in attesa di essere messi alla porta da Patrimonio Pisa".

C'è poi una questione 'storica': "Il principale dato di fatto non può essere cancellato: fin da quando si è insediata, l’amministrazione Conti ha cercato di cancellare l’esperienza della Casa della Città Leopolda. Ricordiamo i passaggi: cancellazione del contributo annuale, chiusura della ludoteca, annullamento dell’evento Fior di Città - Pisa in Fiore, chiusura della bottega di filiera corta, aumento del canone concessorio annuale da 100 a 120mila euro. A ciò occorre aggiungere la proposta di riportare il mercato ortofrutticolo all’interno degli spazi recuperati e il disinteresse per i lavoratori della Leopolda, abbandonati a se stessi. E' un quadro sostenuto da atti formali e dichiarazioni pubbliche, sempre riportate dalle cronache cittadine".

"Le associazioni, riunite in assemblea - conclude il gruppo - hanno deciso che l’esperienza della Casa della Città Leopolda proseguirà, nel rispetto delle sue caratteristiche costitutive: apertura, pluralismo e impegno per costruire una città solidale e culturalmente vivace. Il primo obiettivo sarà quello di sostenere le associazioni che non vogliono sottomettersi ai meccanismi di sfruttamento economico delle strutture culturali attuati da Patrimonio Pisa e che intendono costruire una nuova casa della città e delle associazioni. Per questo siamo già al lavoro".