Medicina territoriale, l'appello ad Asl e Regione: "Anche Pisa necessita di una casa della salute"

Un appello per dotare anche il territorio pisano di una casa della salute. E’ quello rivolto dall’assessore al Sociale del Comune di Pisa e presidente della Sds zona pisana, Gianna Gambaccini, ad Asl Toscana Nord Ovest e Regione Toscana.

"Ad oggi - dichiara Gambaccini - la nostra area è una delle poche della regione in cui manca una struttura del genere, fondamentale per potenziare la medicina territoriale e portarla vicino a malati e pazienti, ma anche per ridurre liste d’attesa e pressione sugli ospedali. Uno dei nodi da sciogliere per avviare un percorso in questa direzione è quello di dare un giusto riconoscimento economico ai nostri medici di base, così come avvenuto per altre case della salute: fin dall’inizio della mia esperienza come assessore e presidente della Sds mi sono adoperata per cercare di trovare un punto di incontro tra medici e Asl Toscana Nord Ovest, ad oggi senza però ottenere alcun risultato".

Gianna Gambaccini conclude: "Ricordo un intervento dell’attuale presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, che ne 2019 annunciò una mozione a favore di una Casa della Salute nel Pronto Soccorso del Santa Chiara, per mantenere un presidio medico anche nella parte della città più lontana da Cisanello, dove saranno trasferiti tutti i reparti dell’Azienda Ospedaliera. Da allora nulla si è mosso. Rinnovo quindi il mio appello a Regione e azienda sanitaria affinché sia realizzata anche a Pisa una casa della salute che consenta, a beneficio di tutti i cittadini, di rispondere al meglio alle esigenze del territorio. Da parte del Comune di Pisa, come ribadito anche dal sindaco Conti, c’è anche la disponibilità a mettere a disposizione delle strutture, anche se il problema principale resta quello di trovare il punto di incontro fra medici e Asl".