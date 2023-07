La Casa della Salute di via Garibaldi sempre più punto di riferimento per i cittadini

Sono 26 i medici di famiglia, oltre agli specialisti e agli infermieri, che si alternano alla Casa della Salute di via Garibaldi a Pisa dove stanno aumentando progressivamente i servizi a disposizione dei cittadini pisani. Lo rende noto la stessa Asl Toscana Nord Ovest.

Infatti, oltre alle pratiche amministrative come ad esempio l’attivazione della tessera sanitaria, la scelta del medico, il domicilio sanitario, l’assistenza agli stranieri, la prenotazione delle rx tradizionali in priorità ed altre prestazioni strumentali prescritte a seguito della visita con il medico di guardia, all’interno della Casa della Salute sono attivi molti servizi importanti, in particolare per pazienti con patologie croniche e per coloro che hanno necessità di un contatto con un medico di famiglia.



Non solo, recentemente, anche grazie alla presenza di un team infermieristico, è stato attivato il percorso per coloro che soffrono di patologie croniche che necessitano di percorsi di cura dedicati (ferite difficili, cura del piede diabetico, posizionamento e lavaggio del pic e port, ecc.). Anche chi è affetto da BPCO (bronco pneumopatia cronica ostruttiva) può trovare un punto di riferimento alla Casa della Salute, grazie alla possibilità di effettuare una visita specialistica completa di spirometria ed eco torace. Un ulteriore e importante servizio è rappresentato dalla possibilità di vaccinarsi, come suggerisce il Piano Nazionale di Prevenzione, rapidamente ed in condizioni di sicurezza.



Ancora, recentemente è stato attivato anche un percorso di screening per la prevenzione del tumore del polmone e per la cessazione dal fumo, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Infine, nei prossimi mesi la Casa della Salute si arricchirà di ulteriori percorsi di presa in carico del cittadino: sono alle fasi finali, infatti, le procedure per l’attivazione dell'ambulatorio di diabetologia ed anche in questo caso sarà interessata una grande parte della popolazione, vista l’alta incidenza di questa patologia e delle sue complicanze.

“In sintesi - sottolinea la direzione della ASL - la Casa della Salute è pronta per diventare il punto di riferimento della popolazione pisana per quanto riguarda la medicina territoriale e punto di accesso per problemi non appropriati per il pronto soccorso ma che necessitano di un intervento medico o infermieristico. Durante l’orario di apertura è sempre presente un medico di medicina generale che aiuta i cittadini in caso di bisogni legati alla medicina generale come la visita medica, la vaccinazione, la prescrizione di farmaci e varie necessità che possono verificarsi in assenza del proprio curante”.

La Casa della Salute è aperta il lunedì e il venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 mentre il martedì, mercoledì e giovedì l’apertura è solamente pomeridiana, dalle 15.00 alle 19.00. Il servizio infermieristico termina alle 18.00.

Per tutte le prestazioni specialistiche, escluso l’ambulatorio di medicina generale, è necessaria l’impegnativa del medico di famiglia.