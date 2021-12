Calci: Casa Insieme aderisce al protocollo d'intesa sul Tavolo della solidarietà

Si arricchisce il Tavolo della solidarietà del Comune della Valgraziosa grazie all'ingresso di Casa Insieme, l'associazione che, tramite i propri operatori, svolge per il Comune di Calci attività di agenzia sociale per la casa mirata a favorire l'accesso all'alloggio per tutti coloro che non riescono a trovare un'adeguata risposta sul mercato abitativo e si trovano in situazioni di difficoltà per accedere a questo bene primario. Tante le attività che l’associazione svolge settimanalmente con l’obiettivo di raccogliere domande e situazioni di fragilità per dare risposta e supporto ai residenti del Comune di Calci su aspetti inerenti le locazioni ad uso abitativo.

Inoltre i membri dell’associazione forniscono supporto agli uffici comunali anche nella gestione di bandi aventi ad oggetto contributi finalizzati a prevenire il disagio abitativo e sfratti per morosità, offrono consulenza normativa e fiscale ai proprietari di alloggi interessati alla locazione, gestiscono un fondo accesso finanziato da risorse comunali, al fine di avere la possibilità di sopperire, spesso in forma immediata ed emergenziale, alla mancanza di liquidità degli utenti in situazione di bisogno sociale, soprattutto se sottoposti a sfratto, individuati di comune accordo tra associazione e amministrazione in modo da favorire il loro ingresso al mercato abitativo privato.

"Questo ingresso ci consente di aumentare l'approccio multidisciplinare alle situazioni di fragilità e difficoltà che si verificano nel nostro Comune insieme al servizio sociale, alla scuola e alle associazioni di volontariato locali - spiega l'assessore ai Servizi sociali Valentina Ricotta - avere un tetto sulla testa rappresenta la prima condizione di dignità per una persona e consente di avere uno sguardo di fiducia verso il futuro".