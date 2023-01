Coppia occupa due abitazioni popolari, dentro una serra di canapa, droga e una pistola

Case popolari occupate, in una di esse tenevano una serra per la marijuana. Il Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia Municipale di Pisa, al termine di un'indagine come ormai di consueto partita dall'osservazione giornaliera del territorio, ha effettuato un blitz nel quartiere di Sant'Ermete. Si tratta di un pieno successo investigativo: i due sospettati, una coppia di italiani, non solo sono stati sorpresi presso l'abitazione detenuta illecitamente, ma dopo le perquisizioni sono emersi i riscontri di un'avviata attività di spaccio.

Nella casa di proprietà comunale, nascosti in cucina, c'erano 7 grammi di cocaina purissima, due bilancini elettronici di precisione e, nella camera da letto, una pistola calibro 6.35 perfettamente funzionante e con la matricola abrasa, più una carabina ad aria compressa. E' stata sequestrata una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio; solo la droga rinvenuta, opportunamente tagliata, avrebbe permesso di spacciare 80 dosi per un incasso di circa 1.600 euro. Su uno dei numerosi telefoni cellulari sequestrati alla coppia inoltre sono stati trovati espliciti messaggi di clienti in cerca di sostanze.

Le verifiche si sono estese presso un altro appartamento dello stesso stabile di cui la coppia aveva la disponibilità. Qua era stata realizzata una vera e propria serra attrezzata con lampade temporizzate per la coltivazione di canapa indiana. L’uomo, 40enne, è stato arrestato con le accuse di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio e per detenzione di armi clandestine, mentre la donna è stata denunciata per detenzione di stupefacenti in concorso col marito. Questi è stato condotto in carcere al Don Bosco come disposto dal pubblico ministero di turno.