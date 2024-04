A San Giuliano Terme presentata la nuova Casa della Salute: lavori completati entro il 2025

E’ stato presentato questa mattina il progetto di realizzazione della nuova Casa della Salute di San Giuliano Terme in via Martin Luther King 10. Si tratta di una nuova struttura che andrà ad ampliare ed integrare i servizi presenti nell’edificio esistente. La nuova Casa di Comunità Spoke offrirà ai cittadini un insieme di servizi, anche mediante modalità di telemedicina, che comprendono assistenza medica, infermieristica, sociale in una spinta volta anche all’integrazione, socializzazione, partecipazione. L’obiettivo progettuale è stato quello di realizzare un’architettura che nelle forme rappresentasse una struttura sanitaria inclusiva, riferimento sanitario, sociale e di integrazione sociosanitaria per la popolazione. L’intervento prevede un finanziamento di circa 1 milione e 300 mila con fondi PNRR

All’iniziativa erano presenti: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio, la direttrice Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, la direttrice della Società della Salute pisana Cristina Laddaga, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ed alcuni rappresentati dei servizi socio-sanitari e delle associazioni di volontariato.

Casa di Comunità Spoke

La nuova superficie prevista per la realizzazione della nuova Casa di Comunità è di circa 290 mq lordi e all’interno dell’ampliamento verranno ricavati cinque ambulatori medici; una sala d’attesa adeguata ai volumi di attività sanitaria svolta; spogliatoi per personale, dotati di servizi igienici a uso esclusivo e docce; servizi igienici per gli utenti; locali di deposito.

L’ampliamento viene realizzato in prossimità dell’edificio esistente ed in corrispondenza dell’angolo di nord-ovest è prevista una zona di filtro tra i due fabbricati. La copertura metallica rappresenta il collegamento funzionale tra i due organismi edilizi e sopra la quale è prevista l’installazione di 40 pannelli fotovoltaici. Grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici e l’utilizzo di isolanti termici ad alte prestazioni sarà garantita la massima efficienza energetica del fabbricato riducendo al minimo i costi di gestione.

Il nuovo edificio ha messo al centro della composizione degli spazi la massima accessibilità e fruizione degli stessi anche da parte dei soggetti più fragili, che hanno maggiori difficoltà. Inoltre il progetto complessivo in oggetto tiene conto anche della previsione comunale di realizzazione di un parcheggio pubblico nella zona nord – ovest, che sarà contestuale ai lavori della nuova casa della comunità e sarà effettuata direttamente dal Comune di San Giuliano Terme.

I lavori saranno completati entro il 2025, come da direttive PNRR. La progettazione è stata curata da progettisti esterni riuniti in RTP (Biondi-Galantini-Nieddu- Cresci-Marconi) supervisionati dal RUP Gambicorti dell’Azienda USL. La ditta esecutrice è la Silca Barsotti S.R.L.