Casciana Terme ha un consiglio direttivo Confcommercio: "Obiettivo rilanciare il tessuto commerciale e il centro"

Si è costituito il consiglio direttivo Confcommercio di Casciana Terme. Una nuova realtà costituita da sei imprenditori e commercianti che si metteranno immediatamente al lavoro per "rilanciare il tessuto commerciale del paese e valorizzare il centro storico". Nel corso dell'assemblea è stato nominato presidente Fabio Sassetti, titolare dell'Antica Pescheria Sassetti.

Esprime "i migliori auguri di buon lavoro alla nuova squadra" il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Siamo convinti che Casciana Terme possieda grandi potenzialità di sviluppo, sia commerciale che turistico, oltre ad essere uno storico centro termale molto conosciuto e apprezzato è espressione di un tessuto commerciale variegato e di qualità. In un contesto in cui le attività stanno soffrendo dobbiamo ringraziare gli imprenditori che hanno il coraggio di impegnarsi e inauguriamo questo percorso proprio grazie alla loro volontà di mettersi in gioco".

"La costituzione di un consiglio direttivo è il primo passo di un percorso che porterà alla costituzione del Centro Commerciale Naturale", afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. "Sarà determinante la collabotazione dell'amministrazione comunale per realizzare innanzitutto interventi in grado di rendere il centro più accogliente e fruibili, ad esempio attraverso installazione artistiche fisse o temporanee nelle piazze e strade del centro e nelle principali vie d'accesso al paese, oltre ad arricchire il cartellone di eventi con nuove iniziative in grado di incentivare la promozione turistica del territorio".

"Ripartiamo dal bello che abbiamo e lavoriamo per portare sempre più persone a Casciana Terme", dichiara con convinzione il presidente del direttivo Confcommercio Casciana Terme Fabio Sassetti. "Crediamo molto nel nostro territorio e siamo sicuri che solo facendo squadra possiamo ottenere dei risultati. Il nostro percorso, aperto a tutte le attività che vorranno aderire, punta a valorizzare le eccellenze di Casciana Terme in un'ottica di promozione, con l'obiettivo di attrarre più turisti e intercettare i tanti visitatori che dopo la pandemia stanno tornando sul nostro territorio".

Ecco i componenti del direttivo Confcommercio di Casciana Terme: Fabio Sassetti (Antica Pescheria Sassetti), Simona Citi (Tata Simo), Ilaria Becuzzi (Chic&Shock), Federico Spadoni (Video House), Cecilia Orzalesi (Idee in Piazza), Maurizio Rossi (Maurizio Hair Studio).