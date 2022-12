Casciana Terme Lari: incontro coi Carabinieri per contrastare le truffe agli anziani

Continuano gli incontri dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione, avviata a favore degli anziani.

Questa volta l’evento si è tenuto a Casciana Terme Lari, dove il Comandante della locale Stazione Carabinieri, alla presenza del Sindaco e dell’Assessore alle Politiche Sociali e Trasporti, ha incontrato i cittadini, presso il circolo Arci 'Il Cavallino Rosso', nella frazione Cevoli e presso il circolo Arci della frazione Lavaiano.

Il Comandante di Stazione ha invitato, tra l’altro, gli anziani, a non aprire la porta agli sconosciuti, non fidarsi delle apparenze e a diffidare di telefonate ricevute da sedicenti avvocati o appartenenti alle forze di polizia che chiedono, per la risoluzione di problematiche accadute a propri familiari, il pagamento di somme di denaro o la consegna di oggetti preziosi.

Gli incontri, nel corso dei quali è stato distribuito un pratico vademecum predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, si prefigurano l’obiettivo di rendere i cittadini maggiormente consapevoli del fenomeno.