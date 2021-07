Parte l'estate di Cascina con tre giorni di appuntamenti

Tre sere per dare il via all’estate cascinese, per riportare i cittadini a iniziative pubbliche all’aria aperta. Cultura scientifica, sport e commercio in questa partenza degli eventi.



Mercoledì 14 luglio il primo appuntamento della rassegna 'Cascina Europa' porterà a un confronto tra le eccellenze formative e di ricerca del territorio. Il rettore dell’Università di Pisa, Paolo Mancarella, la rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna, Sabina Nuti, il presidente dell’Area delle ricerca di Pisa del Cnr, Antonello Provenzale, il direttore dell’Osservatorio gravitazionale europeo, Stavros Katsanevas, e il preside della classe di scienze della Scuola Normale, Andrea Ferrara, dialogheranno con il giornalista Massimo Marini. Nuova la collocazione dell’ìincontro, che è in programma alle 21,15 nello spazio esterno della sede centrale della Banca di Pescia e Cascina.

Giovedì 15 luglio, sempre alle 21,15, l’incontro si sposterà sul fronte sportivo. In Corso Matteotti, di fronte al Municipio, sarà al microfono il presidente del Pisa Calcio, Giuseppe Corrado. Il massimo dirigente nerazzurro sarà intervistato da Massimo Marini in un appuntamento che avrà anche la partecipazione di Erica Volpi. L'occasione per un bilancio sulla stagione appena conclusa, sulle prospettive per il prossimo anno agonistico e, più in generale, confrontarsi sul calcio a pochi giorni dalla chiusura del campionato europeo con il successo della nazionale italiana sull'Inghilterra.

Al termine della tre giorni è previsto il mercato straordinario sotto le stelle, organizzato da Anva Confesercenti Toscana Nord. I banchi saranno su Corso Matteotti venerdì 16 luglio, tra le 17 e le 24.