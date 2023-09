Complesso intervento dei Vigili del Fuoco di Cascina, Pisa e Livorno ieri sera, 17 settembre, in via Pesciule nel Comune di Cascina. Un incendio, con cause in corso di accertamento, si è sviluppato presso un deposito di mobili. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto alcune ore di lavoro degli operatori. Non si segnalano danni a persone.