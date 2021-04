Cascina: in arrivo contributi a fondo perduto per imprese e attività

Confcommercio Provincia di Pisa esprime soddisfazione dopo l'incontro avvenuto con il Comune di Cascina per la concertazione di strumenti di sostegno alle imprese. "L'amministrazione stanzierà un contributo a fondo perduto destinato a imprese e attività commerciali - afferma il presidente di Confcommercio Cascina Marcello Mosca - una misura che avevamo richiesto con forza per dare almeno un minimo di ristoro alle realtà che più stanno soffrendo. Destinare risorse a favore delle imprese significa rispondere a un'esigenza vitale di famiglie e imprenditori che sono letteralmente allo stremo".

"Il bando che uscirà sarà aperto a tutte le attività, senza distinzione di codici Ateco, e si baserà esclusivamente sulla perdita di fatturato. Abbiamo richiesto che la possibilità di accesso venisse garantita a tutte le imprese e all'intero territorio, proprio perché tutti, in questi mesi drammatici, hanno sofferto per la crisi economica innescata dalla pandemia. Anche chi ha potuto continuare a lavorare o ha subito fortissime limitazioni deve fare i conti con lo svuotamento della città e delle frazioni, la perdita di incassi e allo stesso tempo onorare scadenze, pagamento di fornitori, utenze e molte altre spese. Il contributo può garantire almeno un po' di respiro in questo momento difficilissimo".

"Il sostegno alle attività va nella direzione auspicata, verso una giusta e doverosa attenzione al mondo delle imprese e concordato con un metodo di concertazione che riteniamo positivo e condivisibile, per cui ringraziamo l'assessore al Commercio Bice Del Giudice - afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli - è quantomai importante che insieme ai contributi vengano previsti sgravi e agevolazioni sia per sostenere le attività esistenti che per incentivare nuove aperture, oltre a interventi per migliorare il decoro urbano e iniziative che valorizzano il territorio, nell'ottica di una piena ripresa e di un complessivo rilancio del centro di Cascina e dell'intero territorio comunale".