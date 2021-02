Cascina: varata l'organizzazione per i vaccini Covid agli ultra 80enni

Nei giorni scorsi è stato approvato il piano vaccinale per i cittadini cascinesi con più di 80 anni. Il risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra l’Ordine dei Medici, i rappresentanti della AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale), dott. Monicelli e dott. Puccetti, la Società della Salute e con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Cascina. A partire dalla settimana del 22 febbraio, i Medici di Medicina generale contatteranno direttamente i propri pazienti per effettuare loro il vaccino contro il Covid-19, stilando le liste che verranno inviate alla Regione per la verifica e la relativa approvazione.

"Esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto, in breve tempo, nell’organizzazione del piano vaccinale per il nostro territorio. L’estrema attenzione posta dai medici a tutela della salute della popolazione più anziana, è in linea con le priorità della nostra Amministrazione, che cerca di mantenere elevati standard di servizi e prestazioni per le categorie più fragili" dichiarano gli assessori Giulia Guainai con delega ai servizi socio-sanitari e Francesca Mori con delega alla gestione Covid.

"Un ruolo fondamentale anche in questo percorso, lo hanno rivestito le Associazioni di volontariato. La Pubblica Assistenza di Cascina affiancherà ad esempio, i medici che ordinariamente utilizzano i loro ambulatori. Rivolgiamo un particolare ringraziamento alla Venerabile Confraternita di Misericordia di Navacchio che ha mostrato grande sensibilità mettendo gratuitamente a disposizione alcuni ambulatori per ospitare parte dei Medici coinvolti in questo servizio" hanno concluso.

L'organizzazione

I medici dott. Marco Benvenuti, dott. Alessandro Ceccotti, dott. Nicola Gerbi , dott. Luisella Giuntoli, dott. Franca Pellegrini, dott. Gianluca Picchi, dott. Giuseppe Romeo, Dott. Martina Schifano, dott. Simona Vestri, dott. Maria Susanna Vivaldi effettueranno i vaccini presso le sedi dei propri ambulatori.

I medici dott. Tiziano Balestri, dott. Enrico Bottazzoli vaccineranno presso gli Studi medici S.Anna di via Bartoli 5; dott. Maria Giovanna DeLuca, Dott. Ilaria Meoli, dott. Luca Puccetti, dott. Aurora Turbati, dott. Maurizio Turbati e dott. Donatella Verdi saranno presso gli studi Medici di via Tosco Romagnola 1082 a san Frediano a Settimo.

Il dott. Giacomo Puccini effettuerà i vaccini presso lo Studio di via Tosco Romagnola 1985 a Navacchio.

Infine, i medici dott. Alberto Barletta, dott. Antonella Barsanti, dott. Pietro Cilurzo, dott. Antonio Cimino, dott. Francesca Corsetti, dott. Raffaello D’Anteo, dott. Marco Gasperini, dott. Silvia Ghiara, dott. Gisella Giannessi, dott. Maurizio Inguscio, dott. Nicola Mannoni, dott. Alda Martini, dott. Mario Muller, Dott. Margherita Raspolli Galletti e dott. Elisa Sighieri presso la sede della Venerabile Anciconfraternita di Misericordia di Navacchio di via Cammeo 24 a Navacchio.