E' stato posizionato in piazza Deledda a Musigliano il primo pannello dell’Unicef inserito nel percorso dei diritti proposto al Comune di Cascina dai volontari del Comitato provinciale di Pisa. Gli altri sorgeranno, a breve, in piazza Nenni a Sant’Anna, piazza Nannipieri a San Lorenzo alle Corti e Giardino Tiziano Terzani della Biblioteca comunale in viale Comaschi. Tutte zone altamente frequentate da bambini e famiglie. Sul pannello a sfondo azzurro, il colore dell’Unicef, sono riportati alcuni dei diritti fondamentale dei bambini, come il diritto alla non discriminazione, all’ascolto, all’istruzione e all’educazione.

"Il 19 giugno 1974, 50 anni fa esatti, fu fondato il Comitato italiano per l’Unicef - ha sottolineato spiega Giuseppe De Benedittis, presidente del Comitato provinciale di Pisa - e il Comune di Cascina è il primo in Toscana ad aver aderito alla nostra proposta, per questo ringrazio l’amministrazione per la sua lungimiranza. Nel corso degli anni Unicef ha aiutato milioni di bambini non solo nei paesi del mondo maggiormente in difficoltà, ma anche in Italia. Unicef nacque infatti dopo la fine della seconda guerra mondiale per aiutare tutti quei bambini, in Europa, rimasti orfani. Doveva essere un’associazione provvisoria, invece con tutte le guerre che ci sono nel mondo la nostra attività deve andare avanti. Oltre a raccogliere fondi destinati all’assistenza dei bambini, ci occupiamo anche di sociale e diritti dei più piccoli. Diritti che vediamo qua esposti sul pannello".

L’adesione al progetto da parte del Comune di Cascina è stata immediata. "Per noi è motivo di soddisfazione essere i primi in Toscana a posizionare questi pannelli - ha aggiunto il sindaco Michelangelo Betti, accompagnato dal vicesindaco Cristiano Masi e dall’assessore al sociale Giulia Guainai - da un lato si ripropone il tema dell’attenzione ai bambini a noi caro, dall’altro vengono evidenziati gli articoli dedicati ai diritti dei piccoli, con un QR code che facilita l’accesso alla pagina dell’Unicef. Ringraziamo il comitato di Pisa per questa attenzione al nostro territorio: collocheremo i pannelli nelle aree dove si ritrovano le famiglie".

Presenti in piazza Deledda anche alcune mamme, con i loro piccoli, che frequentano e animano la zona con tantissime iniziative proposte dall’associazione Amici nell’Ansa dell’Arno. "Vogliamo ringraziare il Comune di Cascina e l’Unicef - ha concluso Mariangela Gioffrè, presidente dell’associazione - per questa iniziativa che tocca in primis una piazza molto vissuta dalle famiglie. La nostra associazione è nata per proporre attività dedicate ai bambini, vogliamo divulgare anche noi i diritti fondamentali dei nostri piccoli e ci fa piacere essere tutti qua oggi".