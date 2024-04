Case di Comunità e riqualificazione strutture sanitarie a Pomarance e Volterra: presentati i progetti

Doppio appuntamento stamattina per illustrare i progetti di edilizia sanitaria finalizzati a rafforzare la sanità territoriale nell’area dell’Alta Val di Cecina. Si tratta della realizzazione di Case di Comunità e di opere di miglioramento e riqualificazione di strutture già esistenti con l’obiettivo di offrire al cittadino servizi sempre più qualificati.

Ad entrambe le iniziative (nel Comune di Pomarance e di Volterra) erano presenti: Eugenio Giani presidente della Regione Toscana e l'assessore regionale al Diritto alla salute Simone Bezzini, i sindaci dei rispettivi Comuni Ilaria Bacci sindaca di Pomarance, Giacomo Santi sindaco di Volterra, Maria Letizia Casani direttrice Asl Toscana nord ovest, Patrizia Salvadori direttrice Zona Distretto Alta Val di Cecina e Valdera ed alcuni rappresentati dei servizi socio-sanitari e delle associazioni di volontariato.

“Sono particolarmente contento di essere qui stamani ad illustrare la progettazione delle opere di edilizia sanitaria in un territorio a me molto caro e punto nevralgico per tutta la Regione, grazie anche alla presenza della geotermia - afferma il presidente Giani - uno dei settori nel quale la Toscana sta investendo con convinzione. La realizzazione di Case di Comunità è una scelta qualificante per la riforma della sanità territoriale. Infatti due terzi dei finanziamenti del PNRR sono stati impegnati per rafforzare l’assistenza di prossimità. Ringrazio la sindaca di Pomarance Ilaria Bacci e il sindaco di Volterra Giacomo Santi, con i quali la nostra Regione sta lavorando da anni per il potenziamento dei servizi socio sanitari ed offrire una sanità sempre più qualificata anche nell’area dell’Alta Val Di Cecina”.

“Quello di stamani è un momento fondamentale in cui presentiamo il progetto di realizzazione della Casa di Comunità che sarà punto di riferimento non solo per i cittadini residenti nel Comune di Pomarance, ma anche di Montecatini Val di Cecina e di Castelnuovo Val di Cecina - spiega la sindaca Bacci - attualmente all’interno della Casa della salute sono già presenti molti specialisti, tra i quali medici di famiglia, geriatri, odontoiatri, cardiologi e pneumologi, pertanto con la riqualificazione della nuova struttura si va a rafforzare ulteriormente la multidisciplinarietà, dare risposte più rapide ai cittadini e ridurre così gli accessi in ospedale".

“I progetti che abbiamo presentato oggi ci permetteranno di mantenere i servizi e migliorarli - aggiunge il sindaco Santi - mi preme sottolineare che questi investimenti sono il frutto di un lungo lavoro sinergico tra la Regione, amministrazione comunale e azienda sanitaria volti a valorizzare maggiormente l’assistenza sanitaria nel suo complesso. Infatti sono stati già eseguiti alcuni lavori, tra cui al pronto soccorso del presidio ospedaliero e a breve saranno avviati anche per altre strutture".

“Siamo giunti quasi al termine di queste inaugurazioni di progetti di edilizia sanitaria - dice la direttrice Casani - e sono orgogliosa per l’intenso lavoro di programmazione che è stato portato avanti con grande impegno e spirito di dedizione dall’area tecnica della nostra azienda sanitaria. Stamani abbiamo illustrato il pacchetto di progetti che verranno realizzati nei Comuni di Pomarance e di Volterra, in cui nuove Case di Comunità e la riqualificazione di strutture già esistenti, contribuiranno maggiormente a rafforzare la nostra sanità territoriale, offrendo servizi sempre più vicini al cittadino. Sia il Comune di Pomarance che di Volterra sono stati pionieri nella costruzione di un modello di sanità, in cui la presa in carico del paziente è al centro. Infatti a breve aprirà una nuova struttura destinata ad accogliere minori con problemi psichiatrici e per questo ringrazio soprattutto il Comune di Pomarance che ha individuato l’immobile ed ha finanziato i lavori di ristrutturazione. Una forte attenzione rivolta verso l’ospedale di Volterra lo dimostrano anche gli ultimi dati relativi all’attività chirurgica, in particolare quella ortopedica, con un 28% in più rispetto ad una media aziendale del 4%".

Interventi nel Comune di Pomarance

Casa di Comunità Spoke: riorganizzazione funzionale di tutti gli spazi offrendo al bacino di utenza di riferimento un insieme di servizi ed attività garantendo assistenza medica, infermieristica, sociale volta anche all’integrazione, socializzazione e partecipazione. Nel dettaglio comprendono: équipe multiprofessionale costituita da Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS), la Continuità assistenziale, gli Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI), con una presenza medica h 24 - 7 giorni su 7, il Punto Unico di Accesso (PUA), il punto prelievi, gli ambulatoriali specialistici ed infermieristici inclusa l’attività dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IfeC), il sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale, il servizio di assistenza domiciliare di base, la partecipazione della comunità anche attraverso le associazioni di cittadini e volontariato. Sarà inoltre oggetto di ristrutturazione importante l’ambulatorio odontoiatrico e l’area dedicata al consultorio strettamente connesso servizio sociale. Le Case di Comunità di tipo Spoke sono articolazioni territoriali con un set di servizi più ristretto e una connessione diretta con le Case di Comunità Hub. La sinergia tra le due tipologie si manifesta nell’integrazione dei servizi, nella condivisione delle risorse e nella stretta collaborazione tra i professionisti coinvolti.

L’importo economico ammonta a € 1.344.719,36, di cui € 1.200.00,00 finanziati con fondi PNRR, mentre € 144,719,36 con il fondo opere indifferibili (fondi statali) . Il cantiere lavori sarà avviato nel mese di maggio e terminerà tra un anno. La ditta esecutrice dei lavori è Beltrami Costruzioni S.p.A.

Interventi nel Comune di Volterra

Casa di Comunità di Volterra Hub: prevede un intervento di riqualificazione con opere di consolidamento delle strutture esistenti nell’edificio 'Verga', per conformarle ai livelli di sicurezza previsti dalle vigenti norme. Dal punto di vista funzionale l’intervento, stante il limite delle risorse economiche assegnate dal PNRR, quasi interamente utilizzate per le opere strutturali di consolidamento, dovrà necessariamente limitarsi a soddisfare i requisiti obbligatori stabiliti per le Case della Comunità dal Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 'Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale' peraltro in larga parte già presenti nella attuale Casa della Salute. Questo intervento rientra tra quelli finanziati con i fondi PNRR. L’importo complessivo ammonta a € 3.215.000,00.

Centrale Operativa Territoriale (COT): il progetto iniziale prevedeva l’ampliamento del distretto, ma i saggi geologici hanno evidenziato problemi di stabilità, quindi i finanziamenti a disposizione sono sufficienti solamente per il consolidamento. Per ottenere lo stesso risultato di aumento di volumi la COT è stata ricavata dall’assemblaggio di moduli prefabbricati posti vicino alla casa di comunità. L’intervento è già concluso e rientra tra quelli finanziati con i fondi PNRR. L’importo complessivo ammonta a € 173.000,00

Nel complesso degli interventi destinati alla zona di Volterra saranno eseguiti ulteriori lavori:

Lotto 1. Miglioramento sismico edificio Baccelli: mirato ad incrementare la sicurezza strutturale dell’edificio Baccelli, sede del Pronto Soccorso e delle attività ambulatoriali del P.O. di Volterra. L’importo complessivo ammonta a € 1.292.095,00

Lotto 2 'Miglioramento sismico edificio Mingazzini' dell’Ospedale di Volterra: finalizzato ad incrementare la sicurezza strutturale dell’edificio Mingazzini, sede delle aree di degenza medica e chirurgica del P.O. di Volterra. L’importo complessivo ammonta a € 1.366.578,00.

Fabbricato ospedaliero di Volterra – Consolidamento versante: l’intervento in oggetto è finalizzato al raggiungimento del miglioramento sismico dei muri di contenimento nell'area ospedaliera di Borgo S. Lazzero in Volterra per la messa in sicurezza degli edifici a monte ed a valle di essi. L’importo complessivo ammonta a € 3.215.000,00.

Adeguamento sismico Edificio 'Cisalpino' Ospedale di Volterra Cabina di trasformazione MT/BT: l’adeguamento di questo edificio, adibito a cabina di trasformazione di energia, garantisce un servizio importante. Infatti, la strumentazione presente nell’immobile permette di assicurare la continuità di erogazione dell’energia elettrica, nell’intero presidio socio sanitario di Volterra anche in caso di evento sismico. L’importo complessivo ammonta a € 1.281.200,00. La ditta esecutrice dei lavori è Beltrami Costruzioni S.p.A.