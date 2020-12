Case popolari, Asia Usb: "Subito manutenzioni a Gagno"

Il sindacato Asia Usb torna sulle condizioni delle case popolari, chiedendo all'Apes un intervento immediato sulle strutture di Gagno. Sul caso del crollo di fine settembre l'assessore Gambaccini ha annunciato un piano di lavori per gennaio.

"Asia Usb - scrive il sindacato - ha da tempo denunciato la grave situazione di degrado in cui si trovano gli alloggi Erp nelle varie zone della città; oltre a fare denunce per le mancate manutenzioni ordinarie e straordinarie in via Pungilupo ed al Cep, abbiamo richiesto da mesi un intervento in via Norvegia dove palazzi lesionati aspettano da troppo tempo segnali da Apes. I vigili del fuoco, intervenuti in un palazzo minato da lesioni gravi, hanno messo sonde per verificare lo stato di avanzamento delle crepe ma, nonostante i nostri ripetuti solleciti, non abbiamo ancora avuto una risposta adeguata".

Insiste Asia Usb: "Abbiamo avuto incontri col direttore di Apes e con l'assessore Gambaccini i quali, a parole, ci hanno rassicurato, ma i fatti ci raccontano un'altra storia. In seguito alle nostre iniziative, ai presidi ed ai comunicati stampa, si stanno svolgendo sopralluoghi dei tecnici Apes nei vari quartieri, per verificare la situazione degli alloggi e programmare interventi indifferibili. I residenti, sostenuti dal nostro sindacato, hanno mostrato le criticità più importanti chiedendo risposte. Sono state fatte delle promesse sino ad ora disattese; noi, insieme agli abitanti continueremo a mobilitarci perché vengano mantenute".