Case popolari, l'assessore Poli: "Tra dicembre e gennaio consegnati 15 alloggi"

L’assessore al sociale, Veronica Poli, ha consegnato questa mattina, 31 gennaio, ad un nucleo familiare residente in città, le chiavi dell’alloggio popolare di cui è risultato assegnatario. "Con la consegna odierna - scrive il Comune in una nota - sono 212 gli alloggi di risulta consegnati dall’inizio del mandato amministrativo, recuperati grazie ad un investimento di oltre 2,3 milioni di euro. Risorse stanziate direttamente dal Comune per ristrutturare gli alloggi che erano rimasti vuoti e farli tornare immediatamente disponibili a risolvere le esigenze dei cittadini senza casa. Altri 40 appartamenti verranno ristrutturati e assegnati nei prossimi 2 anni con un investimento di circa un milione di euro".

La struttura consegnata stamani si trova a Marina di Pisa. I lavori di recupero dell’alloggio hanno riguardato l’adeguamento dell’ impianto termico, la realizzazione ex novo dell’impianto elettrico, dell’impianto idrico a servizio del nuovo bagno e cucina, la revisione degli intonaci, il recupero degli infissi e la tinteggiatura finale, per un importo complessivo dei lavori di 18mila euro.

"Tra dicembre 2021 e gennaio 2022 - dichiara Poli - abbiamo consegnato 15 alloggi erp ad altrettante famiglie assegnatarie. Consegnare le chiavi a dei concittadini è sempre un motivo di gioia e di orgoglio: la casa è infatti il primo tassello per l’inclusione sociale, la base su cui costruire il proprio futuro. Il Comune di Pisa ha investito 2,3 milioni di euro dall’inizio del mandato amministrativo per ristrutturare oltre 200 alloggi che erano rimasti vuoti e farli tornare immediatamente disponibili. Ma non ci siamo fermati qui: abbiamo colto tutte le opportunità di finanziamento disponibili programmando interventi per recuperare il patrimonio erp esistente, incrementare l’offerta di nuovi alloggi e migliorare edifici, condomini, servizi e aree comuni".

Tra i finanziamenti ottenuti ci sono anche i 3.724.860 di euro (sul totale dei 10.118.000 di euro previsti per la provincia di Pisa), per interventi su alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune che verranno riqualificati nell’ambito di 'Sicuro, verde, sociale', il programma finanziato grazie al Next Generation EU e al Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Fondo Complementare).

"Grazie a queste risorse - prosegue l’assessore - sarà possibile intervenire su una fetta consistente del patrimonio di edilizia pubblica del Comune di Pisa con interventi di efficientamento energetico, di miglioramento sismico, di razionalizzazione degli spazi e miglioramento delle aree verdi, permettendo un notevole salto di qualità sotto il profilo energetico e migliorando le condizioni di vivibilità".

In particolare il comune di Pisa ha ricevuto: 615mila euro euro per la manutenzione straordinaria, finalizzata all'efficientamento energetico, di 46 alloggi dislocati in varie aree della città; 1,74 milioni di euro per la manutenzione straordinaria, finalizzata all'efficientamento energetico, dei 42 alloggi del 'Casone' di via Nudo-via Puglia. Del totale delle risorse programmate, 1,36 milioni di euro sono destinati a 78 alloggi individuati e collocati in due elenchi di riserva, che verranno utilizzati per l’efficientamento energetico di altri 81 alloggi se si realizzeranno economie o in caso di attribuzione di ulteriori finanziamenti.