Case popolari: pubblicate le graduatorie Erp

L’Ufficio Politiche della Casa del Comune di Pisa ha pubblicato sull’Albo Pretorio le graduatorie dei partecipanti, ammessi ed esclusi e le graduatorie specifiche ammessi sfratti e ammessi altre cause del 3° elenco provvisorio 'Avviso Utilizzo Autorizzato'. Si possono trovare sulla sezione 'Politiche della Casa' o direttamente al link dedicato.

Gli interessati possono presentare opposizione per 15 giorni utilizzando apposito modello esclusivamente con queste modalità: a mezzo pec comune.pisa@postacert.toscana. it; tramite consegna a mano presso l'Ufficio Urp del Comune di Pisa in L.Galilei negli orari d'apertura al pubblico. Per le informazioni relative alle suddette graduatorie è possibile scrivere al seguente indirizzo ufficiocasa@comune.pisa.it o telefonare al n.0508669020