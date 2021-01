Case popolari, l'Unione Inquilini: "Si intervenga sulle infiltrazioni d'acqua in via Merlo"

Il presidente dell'Unione Inquilini di Pisa Virgilio Barachini scrive al sindaco Conti, all'assessore Gambaccini e all'Apes una lettera aperta, a seguito dell'annuncio di nuove risorse per l'efficientamento energetico delle case popolari. Lo fa da un lato sottolineando come "da un paio di anni praticamente non esiste più alcuna informazione diretta tra Comune/Apes e Associazioni Sindacali degli inquilini" e dall'altro segnalando la situazione in alcuni alloggi coinvolti dai prossimi lavori indicati dall'amministrazione, "nella speranza che tale finanziamento - un milione - sulla carta si trasformi subito in interventi concreti".

"Facciamo presente ai dirigenti del Comune e dell'Apes - scrive Barachini - che in via Merlo, da anni, c'è la necessità di interventi di manutenzione strutturale, in particolare dei tetti, dai quali filtrano nei sottostanti alloggi abbondanti quantità di acqua, causando umidità permanente, che rende non igienica l'abitabilità delle stanze per persone anziane e bambini, ma in particolare per persone affette da malattie respiratorie. Molti nostri iscritti assegnatari di alloggi in via Merlo ci hanno evidenziato i problemi esistenti nel quartiere. E' trascorso un anno dalle segnalazioni e niente è stato fatto, con situazioni che si aggravano".

"Chiediamo pertanto - conclude l'associazione - che, oltre a eseguire i previsti lavori di efficientamento energetico, si approfitti del finanziamento per eliminare urgentemente le citate infiltrazioni di acqua piovana. In attesa di avere assicurazioni in merito alla pronta esecuzione dei lavori porgiamo i nostri complimenti per avere ottenuto il finanziamento".