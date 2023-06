Case popolari a Sant'Ermete, la Regione Toscana: "Ripartono i lavori al cantiere fermo dei 33 alloggi"

E’ stato riattivato l'intervento di riqualificazione del quartiere di Sant'Ermete a Pisa. Lo ha annunciato la Regione Toscana: la ripartenza del programma di trasformazione e rigenerazione urbana consentirà di procedere al completamento del blocco di 33 alloggi erp, i cui lavori si erano interrotti, e di recuperare i fabbricati esistenti per ricavarne ulteriori 23 alloggi. Con la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessora al sociale e alle politiche abitative Serena Spinelli, la Regione garantisce la copertura economica necessaria a far fronte all'aumento dei costi legati ai prezzi dei materiali, con un impegno complessivo che dai 10 milioni iniziali passa a oltre 11 milioni, affiancando così l'amministrazione comunale e il soggetto gestore Apes. Questi ultimi a loro volta contribuiscono con risorse proprie rispettivamente per 800mila euro e 1 milione di euro.

"Riguardo all'intervento di Sant'Ermete - sottolinea l'assessore Spinelli - la Regione fin dall'inizio ha rispettato gli impegni presi. Anche in questo caso ci eravamo impegnati a seguire da vicino la vicenda legata al blocco dei lavori, raccogliendo alcuni mesi fa l'appello del Comune di Pisa. Abbiamo lavorato per individuare una soluzione che consentisse la ripresa del cantiere, che abbiamo trovato grazie al lavoro congiunto degli uffici regionali, comunali e del soggetto gestore Apes, destinando a tal fine anche ulteriori risorse regionali". "L'auspicio - conclude Spinelli - è che adesso l'intervento, per la parte prevista dal protocollo d'intesa, possa arrivare a compimento, dando così una risposta tanto attesa al bisogno abitativo della comunità pisana e alle istanze dei cittadini residenti nel quartiere".

"Anche grazie a Fratelli d’Italia ripartono i lavori per gli alloggi popolari di Sant’Ermete", dice in una nota il consigliere regionale Diego Petrucci. "Abbiamo sollevato il problema nella Terza Commissione del Consiglio regionale e da lì è partito un lavoro di concerto tra Regione, Comune, in particolare con l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, e Consiglio regionale al fine di superare il problema, creato dalla giunta di centrosinistra dell’ex sindaco Marco Filippeschi, che bloccava l’avanzamento dei lavori degli alloggi popolari. Circa un mese fa in Consiglio regionale è stata approvata la legge che permette la modifica del prezzario per l’edilizia residenziale pubblica sbloccando così il cantiere delle 33 case popolari di Sant’Ermete. La gara è già partita e i lavori termineranno a giugno 2025. Riconosciamo l’impegno della Regione e ci auguriamo che l’opera si concluda quanto prima: quel cantiere era una ferita aperta per il quartiere di Sant’Ermete".