Musigliano: ecco la Casetta dei Libri in piazza Deledda

Taglio del nastro per la Casetta dei Libri in piazza Deledda a Musigliano, nel comune di Cascina, alla presenza dei bambini della vicina scuola dell’infanzia e dei genitori che hanno fortemente voluto questo piccolo spazio a disposizione di tutti. All’inaugurazione c’erano anche il sindaco Michelangelo Betti, l’assessore al Sociale Giulia Guainai e la dirigente scolastica dell’Ic ‘Borsellino’ Cristina Amato. La casetta altro non è che una vecchia madia, ristrutturata e dipinta da genitori e figli in modo da poter ospitare libri da scambiarsi in un’area fortemente riqualificata.

“La nostra scuola ha fatto questo bellissimo progetto cui hanno partecipato anche i bambini - ha detto la dirigente scolastica Cristina Amato - una casetta per i libri per poter proseguire anche fuori dalla scuola l’attività educativa. Ringrazio i bambini, le maestre, i genitori e l’amministrazione comunale per aver contribuito, ognuno a modo suo, alla realizzazione di questa casetta dei libri”.

“Il primo ringraziamento - ha aggiunto il sindaco Betti - va ai bimbi e alle famiglie per questa idea e ovviamente alla scuola per la disponibilità ad accogliere questo piccolo progetto che va a completare l’area giochi inclusiva inaugurata un mese fa. Un servizio accessorio a disposizione di bimbi e genitori che frequentano l’area, che così possono scambiarsi i libri o leggerli direttamente qua mentre i figli giocano. La piazza è sempre sinonimo di aggregazione e in questo senso piazza Deledda negli ultimi mesi è cresciuta molto per dare ai cittadini questa possibilità. Questa crescita è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, scuola e famiglie: vogliamo proseguire con questo tipo di iniziative non solo qui ma anche in altre parti del territorio”.

A completamento di una mattinata fredda ma soleggiata, i bambini sorridenti hanno riempito la casetta con numerosi libri adatti alla loro fascia d’età, in attesa che anche gli adulti facciano la loro parte.