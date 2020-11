Coronavirus nei comuni pisani: 75 casi a Pisa, 22 a Calcinaia

Nel territorio di competenza dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, secondo le proprie modalità orarie di rilevazione, sono 824 i casi positivi segnalati nel bollettino di oggi, 10 novembre.

Per quanto riguarda l'area pisana sono in totale 172 i casi rilevati. Nel dettaglio: Calci 2, Cascina 47, Crespina Lorenzana 2, Fauglia 2, Pisa 75, San Giuliano Terme 27, Vecchiano 6, Vicopisano 11.

Per quanto riguarda invece l'area della Valdera e dell'Alta Valdicecina sono stati registrati in totale 190 casi: Bientina 21, Buti 11, Calcinaia 22, Capannoli 7, Casciana Terme Lari 18, Castelnuovo Val di Cecina 1, Chianni 4, Lajatico 1, Palaia 10, Peccioli 2, Pomarance 1, Ponsacco 32, Pontedera 37, Santa Maria a Monte 17, Terricciola 4, Volterra 2.

Nei Comuni pisani dell'area denominata Valli Etrusche sono stati rilevati 6 casi: Guardistallo 5, Montescudaio 1.