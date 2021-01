Coronavirus in provincia: 12 nuovi casi positivi in Valdera

Nel territorio di competenza dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, secondo le proprie modalità orarie di rilevazione, sono 93 i casi positivi segnalati nel bollettino di oggi, 3 gennaio.

Per quanto riguarda l'area pisana sono in totale 4 i casi rilevati: Cascina 2, Pisa 2.

Per quanto riguarda invece l'area della Valdera e dell'Alta Valdicecina sono stati registrati in totale 13 casi: Calcinaia 2, Casciana Terme Lari 1, Palaia 1, Ponsacco 1, Pontedera 7, Volterra 1.

Per quanto riguarda il territorio della provincia di Pisa di competenza dell'Asl Toscana Centro (comprensorio del cuoio) sono 11 i nuovi casi rilevati: Castelfranco di Sotto 2, Montopoli Valdarno 1, San Miniato 6, Santa Croce sull'Arno 2.