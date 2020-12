Coronavirus in provincia: 8 nuovi casi a Pisa, 17 a Pontedera

Nel territorio di competenza dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, secondo le proprie modalità orarie di rilevazione, sono 235 i casi positivi segnalati nel bollettino di oggi, 31 dicembre.

Per quanto riguarda l'area pisana sono in totale 22 i casi rilevati. Nel dettaglio: Calci 4, Cascina 4, Fauglia 1, Pisa 8, San Giuliano Terme 3, Vecchiano 2.

Per quanto riguarda invece l'area della Valdera e dell'Alta Valdicecina sono stati registrati in totale 38 casi: Bientina 1, Buti 1, Calcinaia 4, Casciana Terme Lari 5, Montecatini Val di Cecina 1, Pomarance 2, Ponsacco 5, Pontedera 17, Santa Maria a Monte 1, Volterra 1.