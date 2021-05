Coronavirus in Toscana: poco più di 500 i nuovi casi positivi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 503 su 22.393 test di cui 9.957 tamponi molecolari e 12.436 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,25% (7,0% sulle prime diagnosi). Sono i dati del 4 maggio sull'andamento della pandemia da Covid nella nostra regione, anticipati dal governatore Eugenio Giani in attesa del bollettino che sarà diffuso nel primo pomeriggio.



Giani, via social, fa poi il punto sull'andamento della campagna vaccinale sottolineando come "oltre mezzo milione di persone con più di 70 anni sono state già vaccinate in Toscana, una copertura superiore alla media nazionale". Secondo i dati di Youtrend infatti la Toscana si attesta al 76,1% di over 70 vaccinati contro una media nazionale del 73,3%.

Intanto domani, mercoledì 5 maggio, al via anche le prenotazioni per le vaccinazioni per coloro che hanno tra i 65 e 69 anni, grazie all'arrivo di quasi 10mila dosi di vaccino Johnson & Johnson.

