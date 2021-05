Coronavirus in Toscana, 529 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore

I nuovi casi registrati in Toscana sono 529 su 23.293 test di cui 11.444 tamponi molecolari e 11.849 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (6,7% sulle prime diagnosi). Sono i dati di oggi, 14 maggio, anticipati come di consueto dal governatore della Regione Eugenio Giani in attesa del bollettino giornaliero che sarà diffuso nel primo pomeriggio.

Dunque rispetto a ieri, quando i nuovi casi erano stati 651 su 23271, cala il numero dei contagi così come l'indice di positività che giovedì era al 2,8%.