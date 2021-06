Coronavirus in Toscana, 174 nuovi casi su oltre 16mila tamponi

I dati anticipati come di consueto dal governatore in attesa del bollettino giornaliero

In Toscana oggi, 10 giugno, 174 nuovi casi di Coronavirus su 16.101 tamponi, di cui 8.184 molecolari e 7.917 antigenici rapidi. Lo riferisce in un post su Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino giornaliero. Il tasso dei positivi è dell'1,08% rispetto al totale dei tamponi e del 2,8% sulle prime diagnosi. Rispetto a giovedì scorso si registra un calo sia dei contagi che del tasso di positività. Esattamente sette giorni fa, in effetti, erano stati accertati 186 casi a fronte di un tasso di positivi del 2,1% in relazione al numero dei tamponi e del 5,1% sui nuovi soggetti testati. Sul fronte delle vaccinazioni l'ultimo dato aggiornato è di 2.417.533 dosi somministrate dall'inizio della campagna.