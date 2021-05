Coronavirus in Toscana: sono 481 i nuovi casi positivi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 481 su 10.508 test di cui 8.690 tamponi molecolari e 1.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,58% (11,6% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il governatore Eugenio Giani anticipando i dati del bollettino di oggi, 10 maggio, che sarà diffuso nel pomeriggio.

Giani via social ricorda anche che "sono aperte le prenotazioni per le professioni sanitarie sottoposte ad obbligo vaccinale su https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/. Possono prenotarsi solo gli operatori delle aziende pubbliche e private i cui nominativi sono stati trasmessi dai datori di lavoro alla Regione Toscana entro il termine previsto. Le persone non incluse, devono rivolgersi al proprio datore di lavoro per sanare la posizione".