Covid in Toscana, sono 367 i nuovi casi positivi: tasso di positività in picchiata

I nuovi casi registrati in Toscana sono 367 su 21.913 test di cui 9.906 tamponi molecolari e 12.007 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,67% (5,3% sulle prime diagnosi). E' il dato sui nuovi positivi anticipato come di consueto dal governatore Eugenio Giani in attesa del bollettino completo che verrà diffuso nel primo pomeriggio. A fronte dunque di un numero più consistente di tamponi effettuati rispetto a ieri, 10 maggio, scende il numero dei nuovi contagi e cala decisamente anche il tasso di positività, che ieri era al 4,58%.

Giani, via social, annuncia anche l'apertura di altri tre centri vaccinali a Scandicci, alla Casa del Popolo di Grassina e a Pontassieve, nel fiorentino. "Nelle prossime due settimane, nell’area vasta più abitata della Toscana, ne entreranno in funzione altri 8 per aumentare sempre di più il ritmo con l’arrivo di nuovi vaccini" sottolinea Giani.

Intanto ieri la nostra regione ha toccato il traguardo di un milione di persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, 500mila anche il richiamo, per un totale di 1,5 milioni di dosi somministrate. "Quasi un terzo dei toscani in età vaccinabile ha ricevuto almeno una dose" sottolinea il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Nel pomeriggio di oggi, 11 maggio, prenderà il via anche la prenotazione dei vaccini per gli over 50, iniziando dai nati nel 1962 e 1963.