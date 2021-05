Coronavirus in Toscana: i nuovi casi positivi restano sotto 500

Leggermente in salita l'indice di positività rispetto a martedì. Il bollettino completo, come sempre, nel primo pomeriggio

I nuovi casi registrati in Toscana sono 495 su 23.190 test di cui 13.726 tamponi molecolari e 9.464 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,13% (6,7% sulle prime diagnosi). Sono i dati di oggi, 12 maggio, anticipati dal governatore Eugenio Giani in attesa del report completo del bollettino regionale che sarà diffuso nel primo pomeriggio.

Ieri, 11 maggio, erano stati 367 i nuovi contagi a fronte di un numero leggermente minore di tamponi effettuati (21913). Leggermente in salita oggi l'indice di positività che ieri si era attestato all'1,67% (5,3% sulle prime diagnosi).