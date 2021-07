Coronavirus in Toscana, 65 nuovi casi positivi: in una settimana lievita il tasso di positività

I dati anticipati dal governatore Eugenio Giani. Per quanto riguarda i vaccini oltre il 65% di abitanti over 12 è stato immunizzato con almeno una dose

In Toscana sono 65 i nuovi casi di Coronavirus su 6.849 test. Lo riferisce sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani. I contagi restano bassi in termini assoluti, tuttavia questo avviene a fronte di una drastica riduzione del numero dei tamponi: 5.169 test molecolari e 1.680 antigenici rapidi. Martedì della scorsa settimana, per offrire un parametro di raffronto diretto, invece, i contagi erano stati 59 a fronte però di 12.104 test, di cui 5.940 molecolari e 6.164 antigenici rapidi. La conseguenza logica è che rispetto a una settimana fa oltre ai casi registrati lievita il tasso di positività, che oggi raggiunge lo 0,95% in rapporto al totale dei tamponi e l'1,6% sulle prime diagnosi. Martedì scorso tale valore si fermava rispettivamente allo 0,49 e all'1,4%.

Passando alle vaccinazioni il governatore Giani segnala che dall'inizio della campagna sono state somministrate 3.406.149 di dosi di preparati anti-Covid. Un dato che porta quindi la Toscana ad avere oltre il 65% di abitanti over 12 immunizzato con almeno una dose.