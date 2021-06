Coronavirus, 57 nuovi casi in Toscana: "Tasso di positivi allo 0,38%, mai così basso da agosto 2020"

"Un tasso dei nuovi positivi così basso non si registrava da agosto 2020, l’incidenza media regionale è 23 casi ogni 100mila abitanti, continuiamo a essere prudenti!" afferma via social il governatore. I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 2.558.327.

I nuovi casi registrati in Toscana sonodi cui 6.572 tamponi molecolari e 8.284 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è(1,1% sulle prime diagnosi). Sono i dati sull'andamento della pandemia nella nostra regione anticipati come di consueto dal governatore Eugenio Giani, in attesa del bollettino di oggi, 15 giugno, che sarà diffuso nel primo pomeriggio.