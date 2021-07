Coronavirus in Toscana, 173 nuovi casi: sale il tasso di positività

Exploit dei nuovi casi in Toscana e sale anche il tasso di positività. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono infatti 173 su 11.311 test di cui 6.226 tamponi molecolari e 5.085 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,53% (3,4% sulle prime diagnosi). I dati sono stati anticipati come di consueto dal governatore Eugenio Giani, in attesa del bollettino regionale che sarà diffuso nel primo pomeriggio. I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 3.481.807.