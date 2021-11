Coronavirus in Toscana, 291 nuovi casi positivi: in aumento il tasso di positività

In Toscana sono 291 i nuovi casi di Coronavirus su 12.688 test. Lo riferisce il presidente della Regione, Eugenio Giani, che come di consueto anticipa sui social i dati del bollettino giornaliero sull'emergenza pandemica. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 5.909 tamponi molecolari e 6.779 antigenici rapidi. Il tasso di positività raggiunge il 2,29% sul totale dei test e il 6,6% sulle prime diagnosi. Dati in lieve rialzo rispetto a lunedì scorso. Sette giorni fa, ai fini di una comparazione omogenea, erano stati registrati 263 contagi a fronte di 12.689 test. Di conseguenza, il tasso di positività si fermava, rispettivamente, al 2,07 e al 6,2%. Sul versante delle vaccinazioni, invece, salgono a 6.092.643 le dosi somministrate di preparati anti-Covid dall'inizio della campagna.