Coronavirus in Toscana, nuovi positivi ancora sopra 900: vaccinazioni in discoteca

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 924 su 22.225 test di cui 13.537 tamponi molecolari e 8.688 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,16% (8,3% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale di oggi, 19 febbraio, sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus. Dunque numeri che anche oggi confermano un trend in salita per quanto riguarda i contagi da Covid-19 nella nostra regione. Anche ieri, 18 febbraio, infatti i nuovi positivi avevano superato quota 900.

Sempre su Facebook il governatore toscano annuncia i nuovi luoghi in cui verranno effettuate le vaccinazioni contro il virus. "In Toscana anche i palasport e le discoteche diventano i nuovi centri della salute e della speranza, trasformandosi in punti vaccinali. Come la discoteca PAPILLON 78 a Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena, ora avamposto nella lotta al Covid - scrive Giani - torneremo presto in questi luoghi anche a divertirsi e fare sport, continuiamo a portare sempre la mascherina, mantenere le distanze ed evitare gli assembramenti, forza!".