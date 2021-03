Coronavirus in Toscana, casi di nuovo sopra mille: "Verso la stabilizzazione dei contagi"

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.058 su 23.324 test di cui 13.182 tamponi molecolari e 10.142 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,54% (9,1% sulle prime diagnosi)". E' quanto rende noto il governatore regionale Eugenio Giani, anticipando, come di consueto, il bollettino sull'andamento della pandemia da Covid 19 nella nostra regione.

L'attenzione in Toscana è concentrata sull'indice Rt che potrebbe decretare presto il passaggio dalla zona arancione alla zona rossa, con dunque ulteriori restrizioni per i cittadini.



Parlando poi a margine della cerimonia d'inaugurazione dei lavori dell'ampliamento del sito industriale di Molteni Farmaceutici a Scandicci (Firenze), Giani ha osservato che "i dati sono quelli di una settimana che è iniziata all' insegna della stabilizzazione: se guardiamo il lunedì e il martedì i contagi sono esattamente, con poche unità di differenza, quelli di lunedì e martedì della settimana scorsa, quindi auspico che dopo 6 settimane di aumento costante, e l'aumento l'altra settimana fu da 5.700 contagi a 7.400 contagi in

Toscana

. Secondo il presidente della

Toscana

"la situazione degli ospedali è sicuramente di maggiore occupazione, ma ancora sono livelli controllabili, nel senso che siamo a poco più di 170 terapie intensive occupate, mentre a ottobre arrivammo a vederne occupate circa 300" e "non dimentichiamo che noi ne abbiamo a disposizione quasi 700, quindi quando ne vediamo occupate 177 sappiamo che i margini ancora ci sono".

Oggi intanto è attesa la firma del decreto del premier Draghi con le misure in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile.