Coronavirus in Toscana, 824 nuovi positivi: "Manteniamo alta la guardia"

I nuovi casi registrati in Toscana sono 824 su 19.725 test di cui 11.389 tamponi molecolari e 8.336 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,18% (9,1% sulle prime diagnosi). Lo rende noto su Facebook il governatore della Regione Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino giornaliero del 23 febbraio, che sarà diffuso come di consueto nel primo pomeriggio.

Dunque, dopo cinque giorni di contagi sopra 900, oggi si registra un leggero calo ma il governatore, nel ringraziare le donne e gli uomini del nostro sistema sanitario regionale, "da un anno ogni giorno in prima linea per tutelare la salute di tutti noi, alcuni sacrificando la propria per salvare le vite degli altri con dedizione e spirito di servizio", torna a raccomandare massima attenzione: "Manteniamo alta la guardia, la diffusione del contagio dipende dalle nostre azioni".