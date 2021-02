Coronavirus in Toscana, i contagi non si arrestano: 1254 nuovi casi

Ancora ampiamente sopra i mille il numero dei nuovi casi da Coronavirus in Toscana dopo i 1374 di ieri.

Oggi, 26 febbraio, i contagi in più sono 1.254 su 23.028 test di cui 14.130 tamponi molecolari e 8.898 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,45% (10,6% sulle prime diagnosi). Il dato è stato anticipato come di consueto su Facebook dal governatore Eugenio Giani, che ieri sera aveva annunciato l'istituzione della zona rossa nelle province di Siena e Pistoia per cercare di frenare l'ascesa dei contagi nella nostra regione.