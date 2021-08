Coronavirus: in Toscana 348 nuovi casi, tasso di positività al 5,2%

In Toscana sono 348 i nuovi casi di Coronavirus su 6.686 test. Lo riporta, in una comunicazione social, il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino giornaliero sull'emergenza pandemia. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 5.136 tamponi molecolari e 1.550 test rapidi. Il tasso dei positivi si arresta al 5,2% sul totale dei tamponi e al 12,3% sulle prime diagnosi. Dati lievemente in calo rispetto a lunedì della scorsa settimana, quando erano stati confermati 434 nuovi contagi su 6.583 test e a fronte di un tasso di positività, rispettivamente, del 6,59 e del 14,5%. Sul lato delle vaccinazioni anti-Covid il totale delle somministrazioni dall'inizio della campagna sale a 4.819.127 dosi iniettate.