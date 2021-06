Coronavirus in Toscana, 37 nuovi casi: oltre 3 milioni di dosi di vaccino somministrate

I nuovi casi registrati in Toscana sono 37 su 12.924 test di cui 6.705 tamponi molecolari e 6.219 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,29% (0,8% sulle prime diagnosi). Sono i dati di oggi, 30 giugno, sull'andamento della pandemia anticipati come di consueto via social dal governatore Eugenio Giani.

In Toscana superate 3 milioni di dosi di vaccino somministrate: sono infatti 3.025.612 le dosi inoculate nella nostra regione.