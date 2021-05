Coronavirus in Toscana, 147 nuovi casi: l'incidenza scende sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti

I nuovi casi registrati in Toscana sono 147 su 6.775 test di cui 5.373 tamponi molecolari e 1.402 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,17% (5,7% sulle prime diagnosi). Sono i dati diffusi via social dal governatore Eugenio Giani in attesa del bollettino di oggi, 31 maggio, che sarà diffuso nel primo pomeriggio. I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 2.108.862