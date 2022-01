Coronavirus in Toscana: quasi 15mila nuovi casi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 14.994 su 66.723 test di cui 22.991 tamponi molecolari e 43.732 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,47% (66,4% sulle prime diagnosi). 7444 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici. Sono i primi dati di oggi, 1 gennaio, relativi all'andamento della pandemia resi noti in una comunicazione via social dal governatore Eugenio Giani. I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 7.187. 871.