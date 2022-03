Anticipazioni dati Covid in Toscana 10 marzo 2022

Un nuovo balzo dei contagi da Covid in Toscana. Secondo i dati anticipati dal governatore Eugenio Giani in attesa del bollettino completo, oggi, 10 marzo, sono 4.134 i nuovi casi positivi su 29.480 test di cui 7.401 tamponi molecolari e 22.079 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,02% (57,6% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 8.722.082 di cui 2.315.160 dosi booster.

Una settimana fa, lo scorso 3 marzo, i nuovi casi registrati in Toscana erano stati 2.879 su 27.195 test di cui 7.571 tamponi molecolari e 19.624 test rapidi. Nettamente più basso era stato il tasso dei nuovi positivi, segnalato al 10,59% (49,3% sulle prime diagnosi).